O músico André Henriques, dos Linda Martini, edita hoje o segundo álbum a solo, “Leveza”, cujos concertos de apresentação estão marcados para novembro, em Lisboa e no Porto.

No novo álbum, composto por 12 temas, André Henriques conta com a participação do baterista e percussionista Domenico Lancellotti (Orquestra Imperial, Adriana Calcanhotto) e do multi-instrumentista Ricardo Dias Gomes (Caetano Veloso), de acordo com a agência de música e comunicação Arruada, em comunicado.

Embora André Henriques tenha concerto marcado hoje na Casa da Música Jorge Peixinho, no Montijo, os concertos de apresentação de “Leveza” estão marcados para 15 de novembro, no Teatro Maria Matos, em Lisboa, e 17 de novembro, no Plano B, no Porto.