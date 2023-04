Cantor, compositor e ator, André Seravat editou recentemente o single "Alguém", antecipando o EP de estreia. Natural de Vila Nova de Gaia, o cantor de 25 anos participou na mais recente temporada do "The Voice Portugal" com o grupo Good Habits, integrando a equipa de Diogo Piçarra.

"É um retrato sincero do processo de superação pessoal após um relacionamento tóxico. Quero trazer esta mensagem de que nos podemos reerguer e encontrar a felicidade novamente, um pouco como faço com a minha música", explica o cantor.

Composto em parceria com Tyoz, que já trabalhou com nomes como Blaya, Syro, Anitta e Madonna, "Alguém" conta com "uma sonoridade Pop e R&B, com um refrão catchy e videoclip criado pelo próprio André Seravat e realizado por Diogo Costa, o produtor do tema", adianta o comunicado.

O EP de estreia do cantor tem edição prevista para o segundo semestre de 2023.