Anitta foi a convidada especial da emissão desta segunda-feira, dia 10 de julho, do programa "Watch What Happens Live with Andy Cohen".

No talk show norte-americana, a cantora falou sobre a sua carreira e confessou que não faz música "pelos números, nem pelo dinheiro".

"Hoje em dia, só quero ser feliz. Não faço mais música pelos números ou pelo dinheiro. Já estou rica", gracejou a artista brasileira. "Estou a brincar", acrescentou.

Veja o vídeo: