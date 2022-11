A PSD Bank Dome, em Düsseldorf, na Alemanha, vai receber no domingo, dia 13 de novembro, a edição de 2022 dos MTV Europe Music Awards. Bebe Rexha com David Guetta e Gayle serão alguns dos artistas que vão subir ao palco da arena e vão estar acompanhados por dezenas de bailarinos.

Um dos dançarinos que vai estar ao lado dos artistas é o português António Máximo. O jovem vai participar em duas das atuações dos MTV EMAs.

Em conversa com o SAPO Mag, o bailarino conta que a oportunidade de dançar ao lado de Bebe Rexha, David Guetta e Gayle surgiu depois de um casting em Londres. "Vi um casting no Instagram e já sabia que faziam audições todos os anos. Então, inscrevi-me e fui a Londres fazer o casting. Não estava à espera de ser um dos escolhidos, mas fui", recorda.

Os ensaios para a cerimónia dos MTV EMAs arrancaram esta semana. "Tem sido uma experiência incrível. Ainda só estive uma vez com a Bebe Rexha, mas ela é super querida e deu-nos muita força. Para já, tive mais contacto com as pessoas da agência que nos contratou e posso dizer que estão sempre preocupadas com tudo", revela António Máximo.

"Têm sido dias de muitos treinos, muitas dores musculares. Mas tudo vai valer a pena pelo resultado que vão ver", garante o jovem ao SAPO Mag. "Posso-vos contar que vão ser atuações com muita energia, muito 'power' e ninguém vai conseguir ficar indiferente", promete.

"Sinto-me nervoso, mas muito feliz. É mesmo o realizar de um sonho. Sonho com todas as oportunidades de ser bailarino desde os 15 anos e nunca pensei que se fosse tornar realidade e, por isso, estou mesmo muito feliz", confessa António Máximo, lembrando que a dança sempre esteve presente na sua vida: "A dança esteve sempre presente na minha vida porque os meus pais são instrutores de fitness e, então, a música e o movimento estiveram sempre presentes".

"Mas foi em 2016/2017, quando que entrei num curso 'BootCamp' coordenado pelo Vasco Alves, que a minha vida deu uma volta 180º e percebi que era a dança o que eu queria fazer da minha vida", lembra.

Os MTV EMAs 2022 serão transmitidos pela MTV em mais de 170 países de todo o mundo, em direto e exclusivo a partir de Düsseldorf, na Alemanha, no dia 13 de novembro, domingo. Em Portugal, as celebrações arrancam a partir das 19h00 com o pré-show, seguindo-se o espetáculo às 20h00.