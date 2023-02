António Zambujo, Camané e Ricardo Ribeiro vão juntar-se no palco do Coliseu do Porto para cantar clássicos da música brasileira, no dia 31 de maio. Os bilhetes estarão à venda a partir da próxima sexta-feira, dia 10 de fevereiro.

"A solo, em dueto ou mesmo em trio, estas três grandes vozes da actualidade partilham pela segunda vez o palco, num momento inédito e inesquecível", frisa a Sons Em Trânsito em comunicado.

Depois da estreia mundial, em Coimbra, no passado mês de janeiro a convite do Convento de São Francisco, esgotando a sala em duas noites consecutivas, os artistas preparam-se agora para rumar ao Porto no dia 31 de maio e a Oeiras a 29 de junho, na terceira edição do Festival Jardins do Marquês.

"Três dos mais reconhecidos e singulares intérpretes portugueses revisitam o cancioneiro brasileiro num concerto único. Na companhia de uma banda e um ensemble de cordas com produção e direcção musical de Renato Júnior e Helder Godinho", acrescenta a promotora.