António Zambujo foi o convidado da emissão do passado dia 13 de dezembro de "As Três da Manhã", da Renascença. No programa, Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques desafiaram o músico para a rubrica "Desculpa, mas vais ter de perguntar".

"Quem é o teu amigo mais choninhas e porque é que é o Miguel Araújo?", perguntou Ana Galvão na rubrica. "Ele, de facto, é muito choninhas. É muito engraçado, está lá no mundinho dele", gracejou o cantor.

Na rubrica, as apresentadoras de "As Três da Manhã" perguntaram ainda se António Zambujo tinha mau feitio. "Não tenho nada, não sei onde foram buscar isso", respondeu.

Veja aqui o vídeo.