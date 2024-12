Lançado em 2021, o projeto Anyma combina música eletrónica com arte digital e tecnologias inovadoras, criando experiências audiovisuais imersivas que exploram a interseção entre o físico e o digital. Na The Sphere, a atmosfera futurista criada por Matteo Milleri, também conhecido por fazer parte do duo Tale of Us, atingiu um novo patamar, ao aproveitar todas as valências da arena.

Nas redes sociais, os vídeos dos concertos tornaram-se virais e têm surpreendido os fãs de todo o mundo. Em Las Vegas, Sphere, o espetáculo audiovisual combina música e animações digitais em 3D.