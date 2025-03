"Apocalypse Later" é novo álbum de PZ, que está a celebrar 20 anos de carreira. No disco, o artista troca os sintetizadores pelas guitarras e assume o seu alter-ego Joe Zé. "O rock toma conta do recado e a eletrónica vai para o banco de trás", pode ler-se no comunicado.

Se "O Fim do Mundo em Cuecas", de 2024, "foi um aperitivo para o colapso global", o novo álbum "carrega na distorção e mostra que a desgraça pode ser compreendida por mais gente" - desta vez, em inglês, sendo a primeira vez que PZ canta exclusivamente noutra língua.

"Apocalypse Later" conta com temas como "Blame It On Other People", "The Shithole Countries" e "Apocalypse Later", canções "que deitam sal na ferida de uma realidade cada vez mais distorcida".

Como é habitual, PZ escreveu as letras, cantou, tocou guitarra, baixo, teclas e programou as baterias. "Se antes fazia tudo de pijama, agora veste o casaco de cabedal e entra de rompante no rock. Uma obra feita à sua medida, entre a distorção e o sarcasmo pontuado por momentos de epifania apocalíptica. Este novo disco de PZ marca uma viragem na sua música. Mas, 20 anos depois, a essência mantém-se: melodias viciantes, sarcasmo bem afiado e uma visão do mundo sempre entre o absurdo e o real", destaca o comunicado.