A cantora paquistanesa Arooj Aftab vai dar dois concertos na próxima semana em Portugal, a 1 de novembro, no Teatro Maria Matos, em Lisboa, e no dia seguinte, na Casa da Música, no Porto, revelou a organização.

"O som de Arooj Aftab flutua entre o minimalismo clássico e a nova era, poesia devocional sufi e trance eletrónico, estruturas de jazz e estados de puro ser", afirma a promotora. Nascida no Paquistão e radicada nos Estados Unidos, Arooj Aftab tornou-se este ano na primeira artista paquistanesa a vencer um prémio Grammy - de Melhor Performance de Música Internacional - pelo tema "Mohabbat". Arooj Aftab, 37 anos, tem três álbuns editados: "Bird Under Water" (2014), "Siren Islands" (2018) e "Vulture Prince"(2021).