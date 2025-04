Marilyn Manson vai regressar a Portugal no dia 30 de novembro, para um concerto no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa. O espetáculo faz parte da segunda fase da digressão mundial "One Assassination Under God", que sucede ao lançamento do 12.º álbum de estúdio do artista norte-americano ("One Assassination Under God - Chapter 1", editado em 2024).

"Após anos de afastamento e um regresso marcante com este novo registo de originais, o shock rocker norte-americano volta a demonstrar porque continua a ser um dos nomes mais provocadores e influentes da música rock", destaca o comunicado.

A segunda parte da digressão de Marilyn Manson arranca em agosto, nos Estados Unidos. Na Europa, além do Sagres Campo Pequeno, o cantor vai atuar na OVO Arena Wembley, em Londres, no Zenith, em Paris, e no Max-Schmeling-Halle, em Berlim.

Os bilhetes para o concerto em Lisboa serão colocados à venda no dia 4 de abril, às 10h00. A pré-venda arrancou esta quarta-feira, dia 2 abril.

O preço das entradas varia entre os 40 euros (Galerias 2ª) e os 60 euros (Plateia em Pé). Já o Pack Meet & Greet com Marilyn Manson está disponível por 500 euros.

BILHETES: