Em comunicado, a organização do evento que decorre entre 15 e 17 de junho salientou que este ano o festival “vai oferecer uma série de espetáculos audiovisuais”, cada qual com “uma performance musical de vanguarda, que inclui elementos visuais e tecnológicos impressionantes”.

Para além de Pedro Maia, o Sónar de Barcelona vai ainda contar com a atuação de Erika de Casier, nascida em Portugal e radicada na Dinamarca.

Klara Lewis e Nik Colk Void, com Pedro Maia, vão apresentar-se no Sónar no dia 16 de junho.

“Através da sua colaboração, Klara Lewis e Nik Colk Void exploram as fronteiras exteriores do espaço ocupado dentro dos seus respetivos projetos musicais a solo. Guitarras, sintetizadores, sistemas modulares, voz, ‘sampling’ […] são apresentados sem compromissos quando a abordagem de Lewis e de Void se une”, pode ler-se na página do artista de Vila do Conde, residente em Berlim.

Ao vivo, os dois músicos são acompanhados pelo trabalho visual criado em direto por Pedro Maia, “seguindo as suas manipulações de filme analógico de 16 mm como um ponto de partida, empurrando as possibilidade da materialidade e forma do analógico e do meio ao vivo”.

Os três já atuaram em festivais como o Semibreve, em Braga, o Dark MoFo, na Tasmânia, Ultima, em Oslo, L.E.V., em Gijon, e Conflux, em Roterdão.

O cartaz do Sónar inclui ainda atuações de Kode9, Marina Herlop, The Blessed Madonna, Laurent Garnier, Max Cooper, Ryoji Ikeda e Solomun, entre muitos outros.