Correria, sorrisos, abraços e muita alegria: depois de meses de espera, o grande dia para os fãs dos Coldplay chegou. As portas do Estádio Cidade de Coimbra abriram às 17h00 desta quarta-feira, dia 17 de maio, e muitos dos seguidores da banda britânica exibem o bilhete quase como um troféu.

Nas viagens de autocarro até ao recinto ou nas filas à porta do estádio, a energia é contagiante e ninguém fica indiferente. Fazem-se novas amizades, trocam-se palpites e canta-se em coro algumas das canções mais marcantes da carreira do grupo liderado por Chris Martin.

Veja o vídeo:

A histeria geral começou no dia do anúncio e ganhou eco quando os bilhetes foram colocados à venda. Durante a manhã de 25 de agosto, à medida que foram esgotando, foram anunciados novos concertos dos Coldplay no Estádio Cidade de Coimbra. No total, a banda britânica vai dar quatro espetáculos em Portugal (17, 18, 20 e 21 de maio de 2023 - no dia 19, o grupo faz um 'intervalo') e será recebida por mais de 220 mil pessoas. Mas muitas mais ficaram em fila de espera.

Em agosto, a presidente executiva da plataforma Ticketline, Ana Ribeiro, disse à Lusa que a procura por bilhetes para os concertos da banda em Portugal atingiu um nível histórico, sem precedentes no país. “É inédito em Portugal, nunca houve tanta procura para um evento em Portugal!”, escreveu.

Além do recorde nos níveis de procura, quando os britânicos disseram “até já, Portugal”, vão levar consigo um novo marco histórico, o de maior audiência de sempre para uma banda/artista em Portugal (até agora, o recorde pertencia Ed Sheeran que, em 2019, juntou 120 mil pessoas em dois concertos no Estádio da Luz, em Lisboa).

Veja as fotografias do ambiente antes do concerto: