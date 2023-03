Os vídeos dos concertos da digressão "Music Of The Spheres", dos Coldplay, têm conquistado as redes sociais, especialmente devido às fotos e vídeos com as pulseiras luminosas que piscam ao ritmo das canções. Nos espetáculos, a banda pede aos fãs que devolvam o adereço, mas nem todos respeitam o pedido dos britânicos.

Nos concertos, as pulseiras são distribuídas na entrada e só começam a brilhar quando a banda entra no palco. No final, os leds apagam-se e não se voltam a acender.

No concerto desta segunda-feira, dia 13 de março, no o Estádio do Morumbi, em São Paulo, o grupo revelou o "ranking de devolução das pulseiras" e a cidade brasileira ocupa o último lugar entre todas as cidades da América do Sul. Buenos Aires, na Argentina, lidera o top com 94% de devoluções, seguida por Santiago do Chile (86%) e Bogotá, na Colômbia (85%).

No final do ranking está São Paulo, onde foram devolvidas 79% das pulseiras.

Nas redes sociais, o tema tem dado que falar: enquanto alguns brasileiros têm vergonha do facto de São Paulo ocupar o último lugar do top, outros fãs consideram que é justo levar uma recordação para casa. Como será em Portugal?

Os Coldplay anunciaram quatro concertos para maio de 2023 em Coimbra, tendo a corrida aos bilhetes representado a maior procura de sempre para um evento em Portugal.