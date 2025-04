O Luna Fest, festival que celebrou o rock em Coimbra em 2023 e 2024, passa, a partir de agora, a designar-se Rocketmen.

"O nome muda, o espírito e a identidade, assentes no rock, numa cidade onde ele está tão vincadamente presente, mantêm-se bem vivos", frisa a organização, acrescentando que "esta transformação surge em resposta a divergências de ordem estética, estratégica e conceptual entre os elementos que originalmente idealizaram e concretizaram o evento".

Em comunicado, a promotora explica que "uma das divergências incide sobre propriedade intelectual do nome, e as datas legais para a resolução desta disputa interferem nos compromissos já assumidos com os apoios oficiais e patrocinadores do evento". "Assim, e após uma profunda reflexão, foi definido que esta alteração é, não só obrigatória, como fundamental para garantir a realização da edição 2025. É também importante para alinhar a identidade do festival com uma nova visão e um novo rumo para o futuro", pode ler-se na nota enviada ao SAPO Mag.

Com este novo nome, Rocketmen, a organização reafirma o compromisso de oferecer experiências musicais marcantes. "Mantendo a qualidade da programação, há o desejo de alterar um conjunto de aspetos estéticos e estratégicos, com o objetivo primordial de organizar um evento diferenciado com um alinhamento mais eclético e simultaneamente transversal a gerações e tribos, com um denominador comum: o rock'n'roll. Foi essa a génese, em 2023, e assim se manterá, de olhos postos no futuro", destaca.

Para os três dias do Festival estão já confirmadas 17 atuações: os portugueses Mão Morta, MARTA REN, Maquina, Agressive Girls, The Pages e Táxi, as norte-americanas The Darts e Kate Clover, os britânicos 999 e Heavy Lungs, os espanhóis Biznaga, Putilatex e Sistema de Entretenimiento, o belga Landrose, os franceses La Boum Brute, os brasileiros Asfixia Social e os ugandeses Arsenal Mikebe Ft. HHY.

Até ao final de maio será anunciado o cartaz final do Rocketmen.