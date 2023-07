"São 19 as faixas em que Azart mostra não apenas a sua habilidade lírica e musical, mas também a sua capacidade de transmitir emoção através das suas letras", frisa a Sony Music Portugal em comunicado. O disco conta com produção de Brunuxu e Monksmith, colaborações de Walez, Tilt, N.Drew e Danny the Dawg, com mistura e masterização de SUPA DUST Man e com produção executiva de Bruno Alfama.

Segundo a editora, "Foco" divide-se em três partes: "é uma jornada pelo percurso do artista na primeira fase da sua carreira e a sua vontade de conquistar o futuro".