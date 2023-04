Bad Bunny foi o primeiro músico latino de língua espanhola a encabeçar o evento, que acontece em dois fins de semana consecutivos de três dias e tradicionalmente dá início ao circuito de festivais de verão no hemisfério norte.

Um dos principais artistas do momento, Benito Martínez Ocasio, de 29 anos, cantou sucessos como "Vete", "Tití me preguntó" e "Yo perreo sola" para milhares de pessoas no meio de um concerto com muita pirotecnia.

A atuação também contou com filmagens em estilo documentário com narrações que contavam a história da música latino-americana, sobretudo caribenha, que ocupa um lugar de destaque nos seus trabalhos.

Bad Bunny também fez referência a clássicos como "Las Tumbas", de Ismael Rivera, e "Brujería", da orquestra El Gran Combo.

Assim como outros nomes que atuaram no festival, Bad Bunny convidou artistas de destaque para subirem ao palco, como Post Malone, que, apesar dos problemas técnicos que afetaram os microfones dos cantores, tocou uma versão acústica de "The Song" para agradar os fãs.

No início da noite, Bad Bunny perguntou aos espectadores se eles preferiam que ele falasse em inglês ou espanhol, e a resposta foi contundente: em espanhol, demonstrando a força da música latina em solo americano.

Esta é a primeira vez que o 'headliner' de Coachella não é um músico branco: Bad Bunny foi acompanhado no cartaz neste dia pelas superestrelas coreanas do K-pop Blackpink e pelo influente artista de R&B Frank Ocean.

Embora já tivesse tocado no festival como artista a solo em 2019, ele disse que a noite de sexta-feira foi um marco na sua carreira. "Nunca houve alguém como eu antes", disse em espanhol.

Outras estrelas da música mundial atuaram no deserto da Califórnia esta sexta, como a banda de punk rock Blink 182, que subiu ao palco com a sua formação original para o concerto anunciado apenas um dia antes.

A célebre banda americana de rock e new wave Blondie, liderada pela veterana Debbie Harry, embalou o público com os seus sucessos dos anos 1970 e 1980.

Também foram destaques do dia os rappers Pusha T e Doechii, o expoente nigeriano dos afrobeats Burna Boy, Becky G e Kali Uchis.