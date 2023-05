“Hey, Coldplay, we are 5.ª Punkada and we think we should meet!”, lê-se na rede social Facebook da banda conimbricense, que solicita a partilha da mensagem para tentar chegar à banda.

Em declarações à agência Lusa, Paulo Jacob, coordenador do projeto 5.ª Punkada, explicou que a banda nasceu há 30 anos, sendo constituída por cinco elementos apaixonados por música, todos eles fãs pelos Coldplay.

“Estando cá [os Coldplay], pensou-se: porque não conhecê-los? Gostaríamos de um momento em que uma banda conhece outra banda, sendo este um grupo que até já existe há mais anos do que os Coldplay, com algo peculiar como é o facto de ser constituída por cinco elementos com deficiências”, referiu.

Para que o encontro com a banda britânica se proporcione, para além do apelo deixado nas redes sociais, os 5.ª Punkada já estabeleceram “uma série de contactos”.

“A Câmara Municipal de Coimbra estabeleceu alguns contactos e algumas pessoas estiveram também em contacto com a Everything is New, produtora que trouxe os Coldplay, no sentido de agilizar um bocadinho este ‘meeting’ entre as bandas. Não sabemos se surtirá efeito”, sustentou.

Os 5.ª Punkada contam com três álbuns de originais: “Live in Germany”, “5.ª Punkada” e “Somos Punks ou Não?”, sendo a primeira banda constituída por pessoas com deficiência agenciada profissionalmente.

Fundados em 1993, já percorreram Portugal de norte a sul e viajaram também para Inglaterra, Alemanha, Bélgica, França, Grécia, Espanha, Itália ou Finlândia, num total de mais de 300 concertos.

O Estádio Cidade de Coimbra recebe hoje o segundo de quatro concertos da banda liderada por Chris Martin.

Estão ainda agendados espetáculos para sábado e domingo, estimando-se que passem mais de 200 mil pessoas pelo Estádio Cidade de Coimbra nos quatro concertos previstos.