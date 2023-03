De acordo com o agenciamento dos Motor, o álbum, homónimo, é composto por “dez canções rock que mostram duas gerações de músicos a conviver e a cooperar”.

“A experiência e sabedoria de João Cabeleira, que vem da época da criação do Rock Português, com a visão de Budda Guedes, muito marcada pela geração do grunge e dos anos 1990, traz uma banda nova que se quer fresca e contemporânea, orgulhosa de ser portuguesa e com uma atitude assumidamente Rock”, lê-se num comunicado hoje divulgado.

Com voz, duas guitarras, baixo e bateria, os Motor “marcam um ansiado regresso de Rock em Português, acabado de fazer”.

O álbum, já disponível nas plataformas de streaming, “é composto por dez canções da autoria de Budda Guedes e João Cabeleira, e foi gravado nos estúdios dos Xutos & Pontapés em setembro”.

“Com a banda junta na mesma sala, sem ‘overdubs’ e sem auscultadores, com os amplificadores a debitar para mesma sala este disco foi feito da forma ancestral do Rock. Quatro músicos na mesma sala a fazer música ao mesmo tempo”, é descrito no comunicado.

Com produção, gravação e mistura de Budda Guedes, o que se ouve no álbum de estreia dos Motor, “é o que foi tocado naqueles quatro dias de estúdio”, “sem recurso às edições e manipulações que têm vindo a transformar a música num pronto-a-vestir infinito”.

“Motor” é apresentado ao vivo a 18 de março no Tokyo, em Lisboa.