A edição deste ano vai decorrer no âmbito da programação do Mês da Juventude, com concertos no Parque Urbano de Vila Franca de Xira e eventos descentralizados em Alverca do Ribatejo, Póvoa de Santa Iria, Castanheira do Ribatejo, Vialonga e Alhandra.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal, Fernando Ferreira, referiu que, para facilitar a mobilidade, a câmara vai disponibilizar autocarros a partir das 2h00.

“A ideia é que os jovens consigam garantir a sua própria mobilidade, de forma sustentável e através dos transportes públicos”, referiu o autarca.

Foi igualmente introduzido o projeto “Som do Silêncio”, que visa promover a inclusão tornando mais acessíveis os concertos do palco principal à comunidade surda, com o recurso a quatro intérpretes de língua gestual portuguesa.

Fernando Ferreira indicou ainda que o festival resulta de uma parceria entre a Câmara e o movimento associativo do concelho, no distrito de Lisboa, que organizaram atividades exclusivamente dedicadas à juventude.

O certame decorre nos dias 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18 e 19 de maio.

O cartaz integra concertos de nomes conhecidos do panorama musical nacional como Nuno Ribeiro, Bárbara Bandeira e DJ John Goulart (todos a 8 de maio), e inclui espetáculos de hip-hop, eventos desportivos e animação.

Há também concertos de Nenny, no dia 10, Filipe Carlsson, Virgul e os DJ André Henriques e Gonçalo Roque, no dia 11, e ainda as festas “Revenge of the 90’s – The ultimate 90’s experience”, no dia 9, e “Live Rock Night”, no dia 17.

“No ano passado o festival conseguiu mobilizar 16 mil pessoas. Este ano contamos ultrapassar este número e para isso vamos aumentar a oferta”, perspetivou o presidente do município.

Os concertos têm início às 21h00, mas o recinto está acessível a partir das 19h00, com várias opções de ‘street food’ e animação.