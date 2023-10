Uma semana depois de anunciar o lançamento do seu álbum de estreia, Bárbara Bandeira partilhou um novo single. "Cristaliza" chegou esta sexta-feira, dia 29 de setembro, e já está disponível nas plataformas digitais.

O tema sucede à revelação da faixa que abre o álbum ("Finda - Intro"), que soma mais de 165 mil visualizações no YouTube.

"A sonoridade do novo tema antecipa o que podemos esperar do primeiro disco de Bárbara Bandeira: uma artista que prefere a coragem de arriscar e sair da sua zona de conforto, superando-se e transformando-se constantemente nesse processo", adianta a Sons em Trânsito em comunicado.

O álbum inclui os temas "Ou Não” e “Como Tu (feat. Ivandro)", single que conquistou a sexta platina em agosto. Para além das canções já conhecidas, o longa-duração conta com mais 10 temas inéditos e com participações de PJ Morton, membro dos Maroon 5, MARO e Dillaz.

"O alinhamento do disco representa uma jornada pelo processo da metamorfose, correspondendo cada música a uma etapa diferente desse percurso interior – até que tudo finde e nos possamos transformar com liberdade. Bárbara surge simbolicamente na capa com asas de borboleta, refletindo-se assim essa metamorfose de que nos fala também o vídeo de introdução do álbum", resume a Warner Music Portugal.

Em 2022, Bárbara Bandeira foi a artista feminina nacional mais ouvida no Spotify, tendo mais de meio milhão de ouvintes mensais nesta plataforma. Já este ano, a artista foi convidada pelos Coldplay para abrir os seus quatro concertos esgotados no Estádio Municipal de Coimbra, onde atuou para mais de 220 mil pessoas e subiu a palco com Chris Martin.

A 28 de outubro, Bárbara Bandeira apresenta "Finda" pela primeira vez ao vivo no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa. Os bilhetes estão nos locais habituais.