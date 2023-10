Antes de editar "Finda", Bárbara Bandeira preparou dois álbuns de originais, que acabaram por ficar na gaveta.

"Sempre disse que só ia lançar um álbum quando fosse o álbum que eu queria. Eu tive dois álbuns antes deste, feitos e prontos para lançar. Mas cheguei sempre à conclusão de que aquilo não era representativo da artista que eu sou", conta em entrevista ao SAPO Mag a poucos dias de subir ao palco do Sagres Campo Pequeno, em Lisboa.

"Sinto que todo este tempo, todos estes álbuns que eu tive que fazer até chegar aqui, foram um processo que me permite dizer-te a ti hoje que estou mesmo orgulhosa daquilo que estou a fazer e tenho a certeza que é isto que eu quero fazer", sublinha a cantora.

Pouco mais de 20 dias depois do lançamento de "Finda", Bárbara Bandeira vai apresentar as novas canções pela primeira vez ao vivo. No próximo sábado, dia 28 de outubro, a cantora sobe ao palco do Sagre Campo Pequeno, em Lisboa, e promete muitas surpresas. "Este concerto é mesmo o início de uma nova fase em todos os aspetos. Este concerto conta com as canções novas no alinhamento e, inevitavelmente, saem outras. Há uma mudança: entra dez canções novas no alinhamento porque deixo de cantar aquelas canções que fiz quando era miúda e começo a cantar as músicas deste disco", adianta.

