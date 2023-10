Bárbara Tinoco vai subir ao palco da maior sala do país no próximo ano.

A 12 de outubro de 2024, a cantora estreia-se na Altice Arena, em Lisboa. Os bilhetes já se encontram disponíveis em todos os pontos de venda oficiais.

"Já é habitual na curta carreira de sucesso de Bárbara Tinoco os desafios serem anunciados com longos períodos de distância, se tal aconteceu com a estreia nos Coliseus em 2021, o mesmo voltou a acontecer com a atuação na maior sala do País, a Altice Arena, que terá lugar em 2024, precisamente dia 12 de outubro, começando hoje a contagem decrescente que assinala um ano de distância", frisa a promotora em comunicado.

Os preços dos bilhetes variam entre os 17,50 euros e 80 euros.

