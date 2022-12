O BBC Sound é já uma tradição: no final do ano, a BBC Radio 1 partilha uma lista dos 10 novos artistas que prometem dar que falar nos 12 meses seguintes.

Asake, Biig Piig, Cat Burns, Dylan, FLO, Fred again..., Gabriels, Nia Archives, piri & tommy e Rachel Chinouriri foram os artistas escolhidos pelo painel de 130 profissionais da indústria da música. Elton John, Dua Lipa, Sam Smith e Celeste fizeram parte do júri do BBC Sound of 2023.

Em janeiro, a BBC Radio One irá revelar o top três dos artistas mais promissores de 2023. Já no dia 5 de janeiro, a rádio britânica revela o vencedor.

No ano passado, PinkPantheress foi coroado o vencedor à frente de uma forte lista de nomes como Wet Leg, Central Cee e Tems. No início das suas carreiras, Stormzy, Adele, Jorja Smith, Billie Eilish e Lewis Capaldi foram destacados no BBC Sound.

BBC Sound of 2023: