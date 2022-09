Beato lançou na passada semana o seu primeiro disco de originais, com um registo "que varia entre a pop e a música indie". "À Beira-mar", "Com justa causa" e "Assim na terra, como no céu" foram os primeiros singles do álbum "Bonança".

"Nem te vi" é o mais recente single do artista e conta com a participação de Joana Barra Vaz.

O disco já se encontra disponível em todos os serviços de streaming.

"Beato cresceu rodeado de guitarras, farfisas, baterias e horas infinitas de vídeo BETA com o melhor da música e dos telediscos dos anos 80. Foi em Cantanhede, onde nasceu, que começou a tocar guitarra e a escrever as primeiras músicas em bandas que criava com os amigos de liceu. Esta paixão levou-o a, em 2005 e já em Lisboa, começar o seu percurso participando em projetos de artistas, como o Flak, Jorge Palma, Rádio Macau e GNR", resume a equipa do artista.

Em 2011, juntamente com Nuno Figueiredo, dosVirgem Suta, o músico criou o projeto Ultraleve e recebeu uma nomeação para um Grammy Latino.