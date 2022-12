Ben Harper & The Innocent Criminals é o mais recente nome confirmado na próxima edição do CoolJazz.

O artista norte-americano e a sua banda atuam a dia 26 de julho de 2023 no Hipódromo Manuel Possolo, anunciou a organização do evento esta sexta-feira, 16 de dezembro.

"Ben Harper & The Innocent Criminals trazem o novo álbum editado este ano, 'Bloodline Maintenance', bem como várias canções que marcaram uma carreira como um dos grandes compositores das últimas décadas", pode ler-se no comunicado.

Lionel Richie (8 de julho), Norah Jones (29 de julho), Snarky Puppy (20 de julho) e Kings of Convenience (19 de julho) estão também confirmados na 18ª edição do CoolJazz, que terá lugar no Hipódromo Manuel Possolo e Parque Marechal Carmona, em Cascais.

Abertura de portas – 19h00

Cascais Jazz Sessions – 20h00

Preços dos bilhetes:

# Plateia - 48 euros

# Plateia VIP - 44 euros

# Plateia A - 40 euros

* Bancada sem marcação - 35 euros

* Plateia em pé - 30 euros

# Mobilidade Condicionada – Plateia A – 40 euros

* Mobilidade Condicionada – Bancada – 35 euros

# Camarote 1ª ordem – 40 euros

# Camarote 2ª ordem - 40 euros

# Camarote 3ª ordem - 40 euros

# lugar com marcação

* lugar sem marcação