Benson Boone chega pela primeira vez a Portugal para atuar no primeiro dia do NOS Alive 2025. O artista vai subir ao palco do festival no dia 10 de julho.

Vencedor do MTV EMA de Melhor Novo Artista e nomeado para os Grammys, o artista oriundo de Washington captou a atenção em 2021 com o single de estreia "Ghost Town", que entrou no Billboard Hot 100.

Recentemente, lançou o álbum de estreia "Fireworks & Rollerblades", destacando-se com o sucesso global "Beautiful Things", que liderou o Billboard Global 200.

Na red carpet da cerimónia de prémios da MTV, que decorreu a 10 de novembro, em Manchester, o cantor revelou que está a preparar novos temas. "Tenho estado a trabalhar em muitas canções novas", contou.

O sucessor de "Fireworks & Rollerblades" deverá chegar em 2025, em data a anunciar. "Temos um álbum quase pronto que será lançado, esperemos, no próximo ano", adiantou.

Benson Boone está nomeado na categoria de Melhor Novo Artista na edição de 2025 dos Grammys. O cantor disputa o galardão com Teddy Swims, Sabrina Carpenter, Doechii, Khruangbin, Raye, Chappell Roan e Shaboozey.

Artistas já confirmados para o NOS Alive: Artemas, Benson Boone, CMAT, Future Islands, Noah Kahan, Olivia Rodrigo, The Backseat Lovers.