Depois do sucesso de "Murder On The Dancefloor", que se tornou viral graças ao filme "Saltburn", Sophie Ellis-Bextor está de volta com um novo single. "Freedom Of The Night" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música e fará parte do oitavo disco de originais da artista.

"Sempre fui alguém que precisa de música para me ajudar a recalibrar e 'Freedom Of The Night' é sobre esse sentimento. Música como uma forma de liberação e um pouco de hedonismo", confessa a cantora em comunicado.

"Sempre precisei dessa energia na minha vida e sei que não estou sozinha. Como diz a música, às vezes precisas de ceder ao que queres", acrescenta Sophie Ellis-Bextor.