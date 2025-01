"Best Behavior", o terceiro álbum dos Them Flying Monkeys, editado no passado dia 24, vai ser apresentado esta sexta-feira, 31 de janeiro, a partir das 22 horas, pista de carrinhos de choque da Feira de Inverno, em Santos, Lisboa.

O evento, em modo 'listening party', é de entrada livre.

Sucessor de "Golden Cap" (2017) e "Under the Weather" (2020), "Best Beahvior" é uma coedição entre a gig.ROCKS! e a francesa Only Lovers Records.

O álbum é marcado pelo "cinzento da realidade contemporânea e da vivência urbana" e "o barulho ensurdecedor das cidades, o peso esmagador do betão e a complexidade das emoções humanas", descreve a gig.ROCKS! em comunicado.

"Next Emma Stone", "Pretty Sticks" e "Great Song" foram alguns dos temas de avanço do disco que "vem confirmar uma transformação profunda na sonoridade da banda, que abraça agora uma abordagem mais industrial, crua e visceral, enriquecida por uma direção eletrónica renovada". Além dos originais, o álbum inclui uma versão de "Les Gens Sont Fous, Les Temps Sont Flous", do francês Jacques Dutronc.

"Best Behavior" foi gravado nos Black Sheep Studios e Pontiaq, contando com a produção de Miguel Vilhena e da própria banda. Foi misturado por Miguel Vilhena e masterizado por Pieter De Wagter, e tem a arte de capa de Vasco Cavalheiro. Está disponível nos formatos CD, LP e digital.