"Apesar de muito jovem, Bárbara Bandeira é uma das maiores protagonistas da pop nacional e, a esta nomeação para o Best Portuguese Act, soma outras duas – em 2018 (ano em que também venceu o prémio Revelação nos Globos de Ouro da SIC) e em 2020", destaca a MTV Portugal em comunicado.

Já Ivandro está pela primeira vez na corrida ao prémio, uma distinção que soma ao facto de ter sido também o artista MTV Push do mês de junho. "Com uma carreira musical que remonta já a 2013, Ivandro tem vindo a lançar temas de enorme sucesso que reúnem o reconhecimento do público nacional e milhões de reproduções nas plataformas online", frisa o canal.

Com um balanço tropical entre Portugal e Cabo Verde, Julinho KSD é um dos artistas do momento, contando com um álbum repleto de hits – "Sabi na Sabura".

Depois de ter sido o primeiro artista MTV Push de 2021, a carreira de SYRO contou "com outros grandes marcos que, certamente, contribuíram para que seja uma das propostas mais entusiasmantes da Pop e Alt-Pop do país".

"A fechar a lista dos nomeados nacionais, temos o artista MTV Push de julho. T-Rex é um artista singular que recusa rótulos. A criar música desde 2011, hoje conta com mais de dez anos de experiência a solo e também em colaborações e é autor de uma sonoridade que funde rap, R&B, trap, drill e outros ritmos e movimentos futurísticos", acrescenta a MTV.

Os MTV EMAs 2022 vão decorrer em Düsseldorf no PSD Bank Dome, marcando a sexta vez desta celebração anual e global da música na Alemanha. Os MTV EMAs 2022 serão transmitidos pela MTV em mais de 170 países de todo o mundo, em direto e exclusivo, no dia 13 de novembro, domingo, a partir das 19h00 com o pré-show, seguindo-se o espetáculo às 20h00.