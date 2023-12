Billie Eilish foi uma das convidadas especiais da emissão do "Saturday Night Live" do passado sábado, dia 16 de dezembro. O episódio foi apresentado por Kate McKinnon e contou ainda com a participação de Maya Rudolph, Kristen Wiig e Greta Gerwig.

No programa, a cantora norte-americana interpretou o clássico de Natal "Have Yourself A Merry Little Christmas". Em palco, a jovem esteve acompanhada pelo seu irmão Finneas.

O vídeo da atuação já pode ser visto no Youtube - ver aqui.

No "SNL", Billie Eilish interpretou ainda o tema "What Was I Made For?". Além das atuações, a artista participou no segmento musical "Tampon Farm" e no sketcg "Whiskers R W", com Kate McKinnon.