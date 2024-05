As festividades iniciam-se a 20 de junho, com um espetáculo de fado protagonizado por Beatriz Villar e Luís Travassos, nas Piscinas Naturais da Senhora da Piedade, afirmou aquele município do distrito de Coimbra, em nota de imprensa enviada à agência Lusa, realçando que será assegurado transporte para esse concerto.

Já no dia 21 de junho, para além da inauguração da Mostra Comercial e Industrial e da Feira Popular, no Parque Municipal de Exposições, irá atuar Bispo, rapper português que tem colaborado com músicos como Ivandro ou Bárbara Tinoco.

No dia 22 de junho, será a vez de subir ao palco Emanuel, cantor e compositor da música ligeira portuguesa, e, a 24, atua a dupla Calema, disse a Câmara da Lousã.

Para além de concertos e DJ sets, haverá outras propostas no certame, como o desfile das marchas sanjoaninas, em 23 de junho, baile e arraiais.