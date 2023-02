A contagem decrescente para a festa de 25 anos do MEO Sudoeste já começou e há novidades no cartaz, anunciou a organização esta sexta-feira, dia 10 de fevereiro.

O Dj argentino Bizarrap, que produziu o novo single de Shakira sobre o fim da sua relação com Piqué, o norte-americano Metro Boomin, o rapper brasileiro L7NNON e o português Slow J vão marcar presença na edição de 2023 do festival que se realiza anualmente na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar.

Bizarrap é a primeira confirmação para 10 de agosto, o segundo dia do MEO Sudoeste. O DJ e produtor tornou-se uma estrela mundial ao juntar-se a Shakira no tema "BZRP Music Sessions #53".

Já Metro Boomin, Slow J e L7NNON atuam na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, no dia 11 de agosto.

O MEO Sudoeste adianta ainda que serão anunciadas novas confirmações em breve. Os bilhetes para a edição de 2023 já estão à venda em meoblueticket.pt e nos locais habituais.

MEO SUDOESTE 2023:

PRIMEIRAS CONFIRMAÇÕES:

Dia 09 de agosto

Palco MEO – David Guetta, Niall Horan

Dia 10 de agosto

Palco MEO – Bizarrap

Dia 11 de agosto

Palco MEO – Metro Boomin, Slow J, L7NNON

Dia 12 de agosto

Palco MEO – Ivandro