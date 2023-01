Björk anunciou a sua nova digressão esta segunda-feira, dia 30 de janeiro. "Cornucopia" arranca no dia 1 de setembro na Altice Arena, em Lisboa, confirmou a Everything Is New

"'Cornucopia' é a colisão entre os mundos de Utopia e Fossora, agora ao vivo numa experiência única de som e luz", destaca a promotora.

Os bilhetes para o concerto de Lisboa são colocados à venda na próxima sexta-feira, dia 3 de fevereiro, às 9h00, em everythingisnew.pt e nos locais habituais.

Depois de Lisboa, a digressão de Björk segue para Madrid, Paris, Milão, Praga, Viena e Bologna. Até ao início de dezembro, a artista vai atuar ainda em Cracóvia, Hamburgo, Leipzig, Zurique, Nantes e Bordeaux.

Segundo a Live Nation, os concertos de "Cornucopia" contam visuais criados por Tobias Gremmler, Andy Huang, Nick Knight e M/M. Já a cenografia está a cargo de Chiara Stephenson.

DATAS DA DIGRESSÃO:

1 de setembro - Altice Arena, Lisboa, Portugal

4 de setembro - WiZink Centre, Madrid, Espanha

8 de setembro - Accor Arena, Paris, França

12 de setembro - Mediolanum Forum, Milão, Itália

16 de setembro - O2 Arena, Praga, República Checa

19 de setembro - Wiener Stadthalle, Viena, Áustria

23 de setembro - Unipol Arena, Bologna, Itália

18 de novembro - Tauron Arena, Cracóvia, Polônia

21 de novembro - Barclays Arena, Hamburgo, Alemanha

24 de novembro - Quaterback Immodilien Arena, Leipzig , Alemanha

28 de novembro - Hallenstadion, Zurique, Suíça

2 de dezembro - Zenith, Nantes, França

5 de dezembro - Arkéa Arena, Bordeaux, França