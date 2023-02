Os Black Eyed Peas vão regressar a Portugal no verão para um concerto no MEO Marés Vivas. A banda de will.i.am, Apl.de.ap, Taboo e J. Rey Soul sobe ao palco MEO no dia 16 de julho, confirmou a organização esta quinta-feira, dia 9 de fevereiro.

Os norte-americanos vão apresentar o último álbum "Elevation" (lançado em 2022) e recordar os principais sucessos da carreira, como "Don't You Worry", gravado em parceria com Shakira e David Guetta, “Mamacita” e, claro, "I Gotta Feeling".

A 16 de julho, o último dia do festival de Vila Nova de Gaia, além dos Black Eyed Peas, The Script e Fernando Daniel sobem ao palco MEO.

Da Weasel, J Balvin, Os Quatro e Meia, Jorge Palma, e Slow J também vão atuar na edição de 2023 do MEO Marés Vivas.

A edição de 2023 do festival MEO Marés Vivas está marcada para os dias 14, 15 e 16 de julho no antigo Parque de Campismo da Madalena, em Vila Nova de Gaia.

Os bilhetes para a edição de 2023 já se encontram à venda em exclusivo nas Lojas MEO e na MEOBlueticket.pt.