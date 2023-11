Os Black Pumas são a nova confirmação para o primeiro dia do NOS Alive 2024.

O duo norte-americano sobe ao Palco Heineken no dia 11 de julho, juntando-se aos já confirmados The Smashing Pumpkins, Benjamin Clementine e Kenya Grace.

Os bilhetes estão disponíveis nos locais habituais e em nosalive.com.

"Os Black Pumas, uma das bandas mais eletrizantes dos últimos anos, ganharam reconhecimento inicial com o álbum de estreia homónimo editado em 2019, que foi amplamente aclamado pela critica e nomeado para os Grammys na categoria de Álbum do Ano", lembra a Everything is New em comunicado.