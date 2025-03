Os Gogol Bordello regressam a Portugal no outono. O grupo vai subir ao palco para do Lisboa Ao Vivo a 11 de outubro e, no dia seguinte (12), atua no Hard Club, no Porto.

A primeira parte dos dois concertos estará a cargo de Bob Vylan. Os bilhetes serão colocados à venda no dia 7 de março.

Em palco, Eugene Hötz está acompanhado por sete músicos e junta tradições dos Balcãs, Latinas e Ocidentais, num caldeirão de influências que resulta numa mistura entre punk, folk e música cigana.

"Depois de várias passagens por Portugal, os Gogol Bordello criaram uma relação de grande proximidade com o público português. Em Outubro deste ano, a banda de Nova Iorque regressa finalmente a Lisboa e Porto para dois concertos em nome próprio", destaca a Last Tour em comunicado.