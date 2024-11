Esta quarta-feira, dia 27 de novembro, celebra-se uma década desde que o Cante Alentejano foi elevado a Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO. Para celebrar a data histórica, Buba Espinho lançou uma versão especial de "É Tão Grande O Alentejo", interpretada em conjunto com vários grupos corais de Cante.

Com som captado ao vivo na Pousada de S. Francisco, em Beja, e gravado num só take sem quaisquer cortes, o vídeo foi realizado por Patrícia Santos e Miguel Cristovinho.

Veja aqui o vídeo.

"Sonho com este projecto há muitos anos, talvez desde que entrei no Cante Alentejano", revela Buba. "Desde o início, sempre desejei reunir a minha família, os meus amigos e os grupos corais que foram e continuam a ser as minhas maiores referências. Poder concretizar isso foi verdadeiramente especial, mas vê-los todos juntos tornou tudo ainda mais marcante: desde a criança mais nova ao senhor mais velho, todos unidos pelo Cante. Foi, sem dúvida, o projecto mais feliz e especial que realizei até hoje", acrescenta.

Para Buba Espinho, “É Tão Grande O Alentejo” é uma das modas mais importantes, acompanhando-o desde o início do seu percurso. Segundo o artista, "é uma moda intemporal, uma das mais especiais da minha vida".

"Acompanhei-a em vários momentos e projectos, desde o início da minha jornada até hoje, e continuo a cantá-la. Sempre quis registá-la no seu expoente máximo, e este momento, com as vozes de diferentes gerações, capturou exactamente isso: a intemporalidade e a força do Cante Alentejano", remata.