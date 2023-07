Depois dos celebrados concertos de Lizzo e Arctic Monkeys, Lil Nas X teve a missão de fechar o palco NOS no segundo dia do festival. Pouco depois das uma e trinta da manhã, o rapper, cantor e compositor norte-americano subiu a palco para provar que “show” é o seu nome do meio.

No arranque do concerto no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, as calças do artista rasgaram-se e o momento provocou gargalhadas no público.

"Que m****. Temos de continuar o espetáculo... Mas meu Deus, vamos lá", brincou Lil Nas X.

O momento rapidamente chegou às redes sociais e tornou-se viral.

Veja o momento: