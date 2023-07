O primeiro dia de concertos, 28 de julho, conta com Supa Squad e Putzgrilla, seguindo-se Dapunksportif e Calema no dia seguinte e Némanus no dia 30, de acordo o programa divulgado nas redes sociais.

A 4 de agosto é a vez de Hybrid Theory, no dia 5 Toy, no dia 6 Wet Bed Gang e, no dia 7, Pedro Abrunhosa.

Todas as noites, há ainda a atuação de outros grupos ou djs.

Os concertos vão ter entradas pagas entre os 7 e os 10 euros por noite, à exceção dos do dia 5 que são gratuitos ou mediante a compra de uma pulseira para todas as noites por 25 euros ou por cada fim de semana, a variar entre os 18 e os 20 euros.

As Festas de Peniche, em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, no distrito de Leiria, são também conhecidas pela única procissão marítima noturna do país, que celebra este ano 75 anos de existência e se realiza na noite de 5 de agosto.

Integram a procissão do mar várias dezenas de embarcações não só de Peniche, mas também da Nazaré e de Ribamar, da Lourinhã, que saem para o mar engalanadas e iluminadas.

A procissão culmina com o lançamento de fogo de artifício da marina.

Em paralelo, os visitantes podem ainda divertir-se em vários carrosséis, que estão na cidade durante um mês, ou fazer compras numa feira tradicional com dezenas de comerciantes.