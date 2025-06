Os artistas Mickael Carreira, Marisa Liz, Herman José e Profjam vão atuar nas Festas da Lourinhã, que se realizam de 20 a 24 de junho, por ocasião do feriado municipal, e que este ano contam com um maior investimento.

Fonte oficial do município, a entidade organizadora, disse na segunda-feira à agência Lusa que o orçamento das festas é este ano aumentado de 100 para 150 mil euros, face a uma maior aposta no cartaz de animação noturna.

No dia 20, Mickael Carreira abre o programa de concertos do certame, enquanto no dia seguinte é a vez de Marisa Liz, ex-vocalista dos Amor Electro.

No dia 22, o cantor e humorista Herman José e a Banda da Sociedade Lírica Moitense juntam-se num concerto “que une humor, música filarmónica e identidade local, celebrando o talento e tradição do concelho”, refere a autarquia do distrito de Lisboa, em comunicado.

No dia 23, atua o artista de hip-hop ProfJam.

Os concertos são de entrada gratuita.

As Festas do Concelho realizam-se no Estádio Municipal e juntam a gastronomia e o artesanato à música.

Além da atuação de grupos e artistas locais de música e dança, o certame conta também com as tradicionais tasquinhas dinamizadas pelas associações locais, com gastronomia e bebidas, e ainda 14 bancas de exposição e venda de artesanato e produtos locais.

O programa encerra no dia 24, feriado municipal, com o tradicional desfile das marchas populares deste concelho do distrito de Lisboa.

As Festas do Concelho da Lourinhã são uma organização do município da Lourinhã, com o apoio das freguesias, da Associação de Desenvolvimento Local da Lourinhã e a participação das associações locais, que contribuem na dinamização do evento.