A 10ª edição do Rock in Rio Lisboa realiza-se nos dias 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024, com uma nova Cidade do Rock, no Parque Tejo Lisboa. As primeiras novidades para o quarto e último dia do festival chegaram esta terça-feira, dia 5 de dezembro.

No dia 23 de junho de 2024, Camila Cabello vai subir ao Palco Mundo. A artista era uma das cabeças de cartaz da edição de 2020, que foi adiada devido à pandemia da COVID-19. No mesmo dia, Luísa Sonza e Pedro Sampaio prometem levar a sua energia contagiante ao Palco Galp.

Camila Cabello, que deu os seus primeiros passos no cenário musical como parte do grupo Fifth Harmony, promete apresentar novas canções na sua estreia a solo em Portugal. Temas como "Havana", "Señorita", com Shawn Mendes, ou "Don't Go Yet" também não vão ficar de fora do alinhamento.

Com uma carreira ascendente, Luísa Sonza é uma das artistas mais populares da música brasileira e vai estrear-se no Rock in Rio Lisboa no Palco Galp. No concerto no Parque Tejo, a artista vai apresentar o seu mais recente álbum, "Escândalo Íntimo", que conta com temas como "Chico", "Penhasco2", com Demi Lovato, ou "Campo de Morango".

O DJ e produtor musical brasileiro Pedro Sampaio é uma presença dinâmica no cenário da música eletrónica e promete animar a Cidade do Rock de Lisboa com os seus hits, como "Bota Pra Tremer", "Faz Assim", "Galopa" ou "Dançarina".

"Com a confirmação da presença da extraordinária Camila Cabello no Palco Mundo e da Luísa Sonza e Pedro Sampaio no Palco Galp, no dia 23 de junho, o Rock in Rio Lisboa dá mais um passo para uma edição verdadeiramente memorável. Estes são os primeiros artistas anunciados para esse dia que vai mexer com o pessoal mais jovem, mas é apenas o começo das surpresas que reservamos para os nossos fãs. Ainda há muitos nomes emocionantes por revelar, que certamente tornarão esse dia inesquecível", frisa Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio.

A 10.ª edição do Rock in Rio Lisboa está marcada para os dias 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024, no Parque Tejo Lisboa, onde vai ser construída a nova Cidade do Rock que vai receber a edição que celebra os 20 anos do festival em Portugal.

ROCK IN RIO LISBOA 2024

Dia 15

Palco Mundo

Scorpions

Evanescence

Extreme

Xutos & Pontapés com a Orquestra Filarmónica Portuguesa

Dia 16

Palco Mundo

Ed Sheeran

Calum Scott

Jão

Fernando Daniel

Dia 22

A anunciar

Dia 23

Palco Mundo

Camila Cabello

Palco Galp