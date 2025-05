A iniciativa tem como principal foco democratizar o acesso à música clássica, num formato inovador, que proporciona uma experiência musical singular, com uma seleção diversificada de programas.

Candlelight permite uma experiência musical imersiva e íntima, interpretada por músicos locais talentosos em espaços icónicos à luz de milhares de velas. Essa atmosfera única atrai um público vasto, despertando o interesse pela música clássica em pessoas que talvez nunca a tenham considerado antes.

Em Candlelight, clássicos de Vivaldi, Mozart e Chopin ganham nova vida, lado a lado com interpretações originais de sucessos contemporâneos de Queen, ABBA, Coldplay e Ed Sheeran, proporcionando uma conexão ímpar com a música. Sem esquecer o ambiente completamente imersivo e bucólico, das milhares de velas que cintilam na sala, aportando uma atmosfera verdadeiramente intimista.

Candlelight continua a iluminar as mais belas salas do país créditos: Paulo Soares

A marca Candlelight está presente em mais de 150 cidades em todo o mundo. Assistimos a um dos concertos, no Pestana Palácio do Freixo, sobre bandas sonoras mágicas, num alinhamento com músicas do cinema de animação. Do "Rei Leão" a "Frozen", da "Cinderela" ao "Pirata das Caraíbas", os maravilhosos temas ganham vida, interpretados pelo Quarteto Intempus.

O Altis Grand Hotel, em Lisboa, acolhe, no dia 5 de junho, o concerto Candlelight: o Melhor de Zeca Afonso. Já o Pestana Palace Lisboa abre portas, no dia 6 de junho, ao concerto Candlelight: O Melhor de Vivaldi. No Porto, o Hilton Porto Gaia recebe o Candlelight: Coldplay vs Imagine Dragons, nos dias 6 de junho e 5 de julho. A Igreja da Santíssima Trindade é o palco do Candlelight: Compositores intemporais como Mozart, Bach e outros, no dia 27 de junho.

Pode descobrir estes e outros concertos e salas, na página oficial do Candlelight.