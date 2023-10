"Timbre", o quarto disco de estúdio de Salvador Sobral, chegou esta sexta-feira, dia 29 de setembro.

O regresso às edições discográficas acontece depois de o artista ter partilhado ao longo dos últimos vários temas que fazem parte do alinhamento: “al llegar” (feat. Jorge Drexler), “pedra quente” e, muito recentemente, “de la mano de tu voz”, com Silvana Estrada).

O álbum é composto por 11 originais, 10 criados em parceria com Leo Aldrey, responsável também pela produção.

Em comunicado, Salvador Sobral explica que o título do disco "surgiu por duas razões principais": "A primeira, talvez mais óbvia, é porque antes de tudo nesta vida eu sou cantor, um intérprete e aquilo que mais me define e distingue é a minha voz, o meu timbre. A segunda razão é o facto de me interessar o conceito de timbre enquanto cor, a cor da voz, a cor dos instrumentos".

"O disco será como uma palete colorida de timbres que disparam claridade. Ah! E há uma terceira motivação para o nome do disco. É que timbre é igual em muitas línguas latinas e germânicas. Escreve-se igual e significa o mesmo. Parece que o conceito de timbre é universal e põe-nos a todos de acordo", acrescenta.

O cantor revelou ainda o videoclipe do tema “porque canto”, já disponível no YouTube - ver aqui. A canção funciona como uma espécie de declaração de intenções do artista: "Canto para não falar / Canto para não me calar / Eu canto para expulsar / E canto pra depois deixar entrar".

Esta sexta-feira, às 18h30, Salvador Sobral apresenta "Timbre" nos Armazéns do Chiado, em Lisboa. "O showcase é de acesso gratuito e incluirá uma sessão de autógrafos no final do espectáculo. Uma oportunidade única para celebrar com Salvador Sobral este momento especial", adianta a Warner Music.

No dia 27 de outubro, o cantor apresenta as novas canções no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Já a 15 de novembro, Salvador Sobral sobe ao palco da Casa da Música, no Porto.