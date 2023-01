“Após apresentar o seu novo álbum, ‘Interconnectedness’, na Alemanha e em França, Carmen Souza lança agora o disco em Portugal, o país que a viu nascer. O projeto é editado a 27 de janeiro e será apresentado ao vivo numa 'tour' que arranca a 11 de fevereiro e se prolonga até julho”, refere o agenciamento da artista, num comunicado hoje divulgado.

“Interconnectedness” foi editado em outubro do ano passado na Alemanha e em dezembro em França.

Naquele que já é o 10.º álbum da carreira, Carmen Souza “expõe as vulnerabilidades trazidas pela pandemia” e a forma como todos estamos “interconectados”.

“Esta música é o resultado de tudo o que aconteceu comigo nos últimos quatro anos e com o mundo nos últimos dois. A experiência da perda mudou a minha perspetiva da vida e, consequentemente, a minha música”, afirmou Carmen Souza sobre o novo trabalho, citada no comunicado.

Em “Interconnectedness”, a cantora “relata histórias reais, mergulha na melancolia, mas também brilha com gosto pela vida”.

Nos dez temas que compõem o disco, a voz “jazzística e singular” de Carmen Souza “está imersa de melodias refinadas, cruzando as linhas do jazz com as sonoridades tradicionais de Cabo Verde”.

O álbum foi criado com o compositor e produtor Theo Pascal, “entre o seu estúdio analógico em Lisboa (This is Sessions) e a sua base em Londres”.

“Interconnectedness” começa a ser apresentado ao vivo em Portugal a 11 de fevereiro, no Teatro Municipal da Covilhã. Seguem-se concertos em Setúbal, no Fórum Municipal Luísa Todi, a 18 de fevereiro; em Lisboa, no Museu do Oriente, a 31 de março; em Ovar, no Festival de Jazz, a 20 de abril; em Aveiro, num local a anunciar a 5 de maio; e na Mealhada, no Festival Mea Jazz & Blues, a 30 de junho.