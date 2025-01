Em comunicado, o Município de Grândola explicou que o festival, de cariz itinerante, vai levar ao Cine Granadeiro – Auditório Municipal os artistas Carmen Souza, Ivo Palitos, Paulo Ribeiro com o Grupo Coral e Etnográfico Vila Morena e ainda Tomás Adrião.

O certame “celebra a música de autor, alternando artistas consagrados e valores emergentes”, indicou a autarquia, que promove a iniciativa, em parceria com a Luckyman Music.

O MicroSons assume-se como “um evento de promoção cultural que assenta os seus valores na diversidade musical, visando a valorização e formação de públicos, a descentralização cultural e a valorização de espaços e locais”.

Com entradas gratuitas, o festival arranca, às 21h30 de 7 de fevereiro, com um espetáculo de Ivo Palitos, que é vocalista e baterista do grupo Trevo, além de já ter participado noutros projetos, ao longo da carreira.

Neste espetáculo em Grândola, destacou a organização, o músico vai apresentar o seu primeiro disco a solo, intitulado “Amor e Sangue”.

A fechar o primeiro dia, sobe também ao palco a artista cabo-verdiana Carmen Souza, às 22h15, que vai dar a conhecer ao público o seu novo disco, "Port'inglês".

Carmen Souza “usa o jazz para criar uma nova sonoridade musical crioula, com ritmos tradicionais como funaná, contradança, morna ou mazurca”.

No dia seguinte, o arranque da programação será dado por Tomás Adrião (21h30), vencedor de um programa de talentos na televisão, seguindo-se, às 22h15, um espetáculo com foco no cante alentejano, que vai juntar o cantautor de Beja Paulo Ribeiro e o Grupo Coral e Etnográfico Vila Morena.

Paulo Ribeiro, que “tem sempre o Alentejo no coração e na música”, é autor de novas modas de cante alentejano, compositor de bandas sonoras e de música para peças de teatro e performances de poesia.

O músico tem vários discos editados a solo ou em grupo e o seu nome está ligado a diversos projetos musicais, como Anonimato, Mosto, Baile Popular ou Tais Quais.