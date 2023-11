Carolina Deslandes sobe ao palco da Altice Arena, em Lisboa, no dia 30 de novembro.

Antes do concerto, a cantora visitou a maior sala do país."Fui fazer uma visita antes de dia 30 de novembro. Eu sou literalmente um pontinho no meio desta sala. Que canção é que não pode faltar no alinhamento? (asking for a friend)", escreveu a artista na sua conta no Instagram.

O concerto de Carolina Deslandes na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, marcado para o dia 7 de dezembro, já se encontra esgotado.

"Quem não conseguiu bilhete para este espetáculo tem ainda a oportunidade de assistir à data da Altice Arena. O concerto que marca a estreia da primeira artista pop feminina na icónica sala lisboeta está marcado para 30 de novembro", lembra a promotora Sons em Trânsito em comunicado.

Naquele que é o regresso às duas maiores cidades do país, para dois concertos únicos e em nome próprio, Carolina Deslandes completa assim a digressão de "Caos" e apresenta a segunda parte deste álbum duplo, "Calma", a ser editado a 17 de novembro.

CAROLINA DESLANDES

30 NOV LISBOA | ALTICE ARENA

PLATEIA VIP - 45,00€

PLATEIA A - 35,00€

BALCÃO 0 - 30,00€

BALCÃO 1 - 25,00€

BALCÃO 2 - 20,00€

7 DEZ PORTO | SUPER BOCK ARENA

ESGOTADO