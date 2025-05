Santa Maria da Feira recebe de quinta-feira a domingo 120 horas de espetáculos no âmbito do Imaginarius – Festival Internacional de Teatro de Rua, que nesta 24.ª edição evoca o Progresso da Humanidade com 43 companhias de 17 países.

Organizado pela referida autarquia do distrito de Aveiro e Área Metropolitana do Porto, o evento decorre em diversos espaços públicos do centro histórico da cidade, levando a 15 palcos distintos 200 ‘performers’ das artes de rua, num cruzamento com circo contemporâneo, dança, música e também gastronomia.

Com apenas quatro propostas de acesso pago, o certame recorre a um investimento na ordem dos 500.000 euros para apresentar 25 estreias nacionais e 11 absolutas, entre as quais as de 10 produções encomendadas pelo próprio festival.

A componente do Imaginarius Mais continua ainda a apostar em valores emergentes, dando a conhecer 20 projetos que serão avaliados por um júri internacional. O melhor será premiado com uma residência artística na Feira e com uma bolsa que aí lhe permitirá desenvolver um espetáculo próprio, a integrar no cartaz principal da edição de 2026.

Para o presidente da autarquia, Amadeu Albergaria, o festival lançado em 2001 mantém assim a sua função primordial: “Formar novos públicos desde tenra idade, despertar o pensamento crítico, questionar através das artes de rua e, sobretudo, envolver e capacitar artistas e comunidades, apoiando a criação local e lançando sementes para o futuro”.

Entre os destaques de 2025 inclui-se “Le grand mire”, em que a companhia francesa Deus Ex Machina recorre a uma esfera insuflável de 200 quilos, elevada a 15 metros de altura, para combinar teatro com trapézios fixos, dança pendular, números aéreos sobre tecido e ‘videomapping’.

No Mercado Municipal, haverá também jantares encenados, que, sob a designação “Praça, bela praça!”, envolvem animação pela Companhia Persona e pratos concebidos pelo chef Giacomo Scalisi a partir dos produtos alimentares que as bancas do recinto não tenham vendido durante a manhã.

O coletivo espanhol Money for Free, por sua vez, vai apresentar “Acts of Liberation”, em que um artista suspenso a 20 metros de altura distribuirá dinheiro real pelo público, mediante desafios que visam testar o seu grau de submissão ao capitalismo.

À Lumo Company caberá exibir troncos de árvores que foram transportados desde a Finlândia até à Biblioteca da Feira para uma reflexão sobre vida, fragilidade e renovação, com recurso a experiências culinárias envolvendo a rara farinha de floema.

Outra produção a gerar expectativa é a instalação-intervenção “Home/Land”, em que a companhia franco-americana Begat Theatre leva atores e espectadores a descobrirem e comentarem testemunhos de exílio, perda de origens e migrações.

Do 24.º Imaginarius constam ainda propostas como: “Anti-Nódoas”, em que a companhia portuguesa Mnemos usa o humor como ferramenta de crítica social na análise de temas como a condição feminina; “Virtual Reality”, em que o quarteto de mimos ucranianos Dekru explora a influência dos meios digitais na vida contemporânea; e “As Avós”, em que a dupla suíço-irlandesa Bill and Fred Productions mostra como duas seniores já lentas de movimentos podem ser jovens e atrevidas.