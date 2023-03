De acordo com a promotora Música no Coração, ambos atuam no segundo dia do festival, 14 de julho.

Caroline Polachek editou recentemente "I Want To Turn Into You" e Benny Sings terá em "Young Hearts" o seu último disco quando atuar no SBSR.

Sam The Kid, PinkPantheress, 070 Shake e Jessica Smyth são outros nomes já anunciados pela organização para o SBSR.