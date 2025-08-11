A segunda parte do Cascais Atlantic Sunsets, um ciclo que leva a música eletrónica a cenários históricos do concelho de Cascais, está marcada para o próximo fim de semana.
Depois da estreia na Marina de Cascais, a 2 de agosto, o evento instala-se agora n Forte de Santo António da Barra, um dos locais mais impressionantes da linha costeira, habitualmente fechado ao público, e que recebe pela primeira vez um evento deste género.
A 16 de agosto, o Forte transforma-se num palco com vista privilegiada sobre o Atlântico, para receber Jungle DJ Set, a estrela turca Carlita, os enigmáticos e magnéticos Parallelle, e ainda os portugueses Ari Girão, John Gemiini e Nassá.
"Com um ambiente pensado ao detalhe e um cartaz de luxo, o evento decorre entre as 15h30 e as 23h30, com serviço de bar e zona de restauração, num ambiente que une cultura, luz e música à beira-mar", destaca a organização.
