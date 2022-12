Os concertos de Chico Buarque em Portugal no próximo ano serão cinco, em vez dos quatro inicialmente divulgados, “devido à elevada procura” de bilhetes, anunciou a promotora Everything is New.

O cantor e escritor brasileiro marcou "uma data extra para o dia 3 de junho no Campo Pequeno, com a cantora convidada Mónica Salmaso", refere a promotora em comunicado. Chico Buarque atua também em Lisboa a 1 e 2 de junho, estando a segunda data esgotada. Além disso, o músico tem espetáculos marcados no Porto em 26 e 27 de maio, no Pavilhão Rosa Mota. O espetáculo "Que tal um samba", que o músico vem apresentar a Portugal, "promove um passeio pela obra de décadas do Chico Buarque, que reúne composições há muito não apresentadas e outras mais recentes". Chico Buarque, escritor, compositor e cantor de 78 anos vai aproveitar a ocasião para receber o Prémio Camões com o qual foi distinguido em 2019, disse à Lusa o agenciamento do artista.